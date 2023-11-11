Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti. Rıza Çalımbay, kongreye kadar takımın başına geçti. İşte Çalımbay'ın takımın başına gelişinin perde arkası...

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde şansını sıfırlayan Bodo/ Glimt yenilgisi sonrasında beklenen gelişme dün yaşandı ve Burak Yılmaz istifasını verdi. Yönetim bunun üzerine kariyeri boyunca Beşiktaş formasını giyen, bir dönem de siyah-beyazlı takımı çalıştıran Rıza Çalımbay'ı arayarak 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar teknik direktörlük yapmasını istedi. Her fırsatta göreve hazır olduğunu belirten Çalımbay, "Beşiktaş'a minnet borcum var. Taşın altına elimi koyarım" diyerek teklifi kabul etti. Ardından da BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler ile bir araya geldi.

ELEŞTİRDİĞİ İSİM, YERİNE GELDİ

Deneyimli çalıştırıcı, 4 maç takımın başında bulunacak. Geleceği ise yeni yönetimin seçilmesinden sonra belli olacak. Burak Yılmaz, 3-2 kaybedilen Antalyaspor karşılaşmasının bitiminde yaptığı açıklamada, "Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Etkilenmemeye çalışıyorum. Kanal kanal gezen büyüklerimiz var" sözleriyle isim vermeden Rıza Çalımbay'ı eleştirmişti. Genç antrenörün istifasından sadece 2 saat sonra yerine Çalımbay'ın geçmesi, ilginç bir durumu da ortaya çıkardı.

ÇALIMBAY ÜCRET KONUŞMADI

Beşiktaş kulübü, yeni hocasını "Yuvana hoş geldin Rıza Çalımbay" paylaşımıyla duyurdu. Yönetim, "Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" açıklamasını yaptı. Bugün saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek olan Çalımbay, saat 17.00'de siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıkacak. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, siyah-beyazlı yönetimden herhangi bir ücret talebinde bulunmadı. Kontrat süresiyle ilgili de bir isteği olmadığı öğrenildi.

ZOR GÜNLERİN ADAMI!

Beşiktaş'a oyuncu olarak tam 16 yıl hizmet veren Rıza Çalımbay, 6 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kaldırdı.

Göztepe ile başladığı teknik adamlık kariyerinde 2004-05 sezonunda Beşiktaş'ın başına geçerek bir rüyasını da gerçekleştirdi. 17 lig maçında 12 galibiyet- 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Sivasspor'u Avrupa kupalarına taşıdı. Kırmızı-beyazlı kulübe tarihindeki ilk ve tek Türkiye Kupası'nı kazandırdı.

'İNANIYORUM, GÜZEL YERLERE GELECEĞİZ'

Beşiktaş'ta göreve başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, tesislerden ayrılırken çok mutlu olduğunu söyledi. Elinden gelen bütün gayreti göstereceğini aktaran 60 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşimiz kolay değil, zorluk yaşayabiliriz ama ben inanıyorum. Başta taraftara güveniyorum, hem de çok. Onların da desteği, futbolcu arkadaşların da desteğiyle çok güzel yere geleceğiz. Zaman diye bir şey konuşmadık. Ne kadar çalışabilirsek çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Taraftar, 12. adam derler ama benim için birinci adamdır. Onların desteğiyle çok güzel şeyler yapacağız."