Eljif Elmas: Attığım gole sadece sevindim

Galatasaray karşısında gol attığı için büyük bir sevinç duyduğunu ifade eden Eljif Elmas, "Böyle bir derbide oynadığım için çok mutluyum, bu heyecanı ilk kez yaşadım. Galatasaray'a karşı gol attığım için çok mutluyum, umarım uzun süre bu forma altında mücadele ederim" dedi.