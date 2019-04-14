Eljif Elmas: Attığım gole sadece sevindim
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki tek golünü atan Eljif Elmas maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray karşısında gol attığı için büyük bir sevinç duyduğunu ifade eden Eljif Elmas, "Böyle bir derbide oynadığım için çok mutluyum, bu heyecanı ilk kez yaşadım. Galatasaray'a karşı gol attığım için çok mutluyum, umarım uzun süre bu forma altında mücadele ederim" dedi.
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