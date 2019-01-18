11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3599
  • 6,1115
  • 220.942
  • 98.021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eljif Elmas ve Mbaye Diagne PFDK'ya sevk edildi

Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne ve Fenerbahçe'den Eljif Elmas gördükleri kırmızı kart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hukuk Müşavirliği'nce 18.01.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
 
1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
3- HATAYSPOR futbolcusu BAKARY NIMAGA'nın 16.01.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
4- KASIMPAŞA A.Ş. futbolcusu DIAGNE MBAYE'nin 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
5- FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu ELJIF ELMAS'ın 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

´Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şişli Belediyesi’ndeki cinayet davasında karar çıktı

Şişli Belediyesi’ndeki cinayet davasında karar çıktı

Uzun süredir erteleniyordu, Yunanistan yeni tarih verdi

Uzun süredir erteleniyordu, Yunanistan yeni tarih verdi

'Bu proje turizmi şahlandıracak'

'Bu proje turizmi şahlandıracak'

İstanbul, uygulama merkezi olacak

İstanbul, uygulama merkezi olacak

130 gün sonra kriz çözüldü

130 gün sonra kriz çözüldü

Darbeci generalin odasından 'Türkiye'yi bölme planı' çıktı

Darbeci generalin odasından 'Türkiye'yi bölme planı' çıktı

İHA'nın görüntüsü askerin vizörüne inecek

İHA'nın görüntüsü askerin vizörüne inecek

'İzmir'i lojistik merkez yapacağız'

'İzmir'i lojistik merkez yapacağız'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, ABD´li senatör Graham´ı kabul etti

Başkan Erdoğan, ABD´li senatör Graham´ı kabul etti

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA