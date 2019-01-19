Eljif Elmas'a 70 bin TL ceza Fenerbahçe’de Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gören Eljif Elmas’a ağır fatura.