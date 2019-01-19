Eljif Elmas'a 70 bin TL ceza
Fenerbahçe’de Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gören Eljif Elmas’a ağır fatura.
- StarSpor
Yönetimin, Ümraniye maçında takımı yarı yolda bırakıp, ligdeki Bursa deplasmanında cezalı duruma düşen Makedon oyuncuya 70 bin TL ceza verme kararı aldığı bildirildi.
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