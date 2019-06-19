Eljif için 14 milyon € + Kalinic

KANARYA’NIN paylaşılamayan genç yıldızı Eljif Elmas için Torino, Sevilla, İnter ve Napoli’den sonra Atletico Madrid de ciddi olarak devreye girdi. İspanyol kulübü yöneticileri Fenerbahçe’nin kapısını çalarken, 14 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra golcü Nikola Kalinic’i de önerdi. Eljif için 20 milyon euronun üzerinde bir teklif bekleyen Sarı-Lacivertliler, golcü aradıkları için Atletico’dan gelen bu teklifi incelemeye alırken, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da fikrini sordu. Yanal’ın, Kalinic için olumlu görüş bildirmesi durumunda Fenerbahçe yönetimi Atletico Madrid ile masaya oturarak transfere son şeklini verecek. Eljif için daha önce en iyi teklifi 14 milyon euro ile İtalyan kulübü Torino’nun yöneticileri vermişti. Ancak bu rakam yetersiz bulunmuştu.