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Eljif ve Onyekuru’ya devlerden yakın takip

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde golleri atan Eljif Elmas ve Henry Onyekuru için 7 Avrupa kulübünün scoutları mücadeleyi tribünden izledi.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas dün akşamki maçta İtalya'dan Lazio ve Fiorentina'nın yanı sıra İngiltere'den Tottenham'ın takibindeydi. Üç kulübün scoutu Elmas'ı izlemek için tribündeki yerini aldı.
 
Everton'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelen Henry Onyekuru da sarı-kırmızılı formayla attığı 12 golün ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 
 
Almanya'dan Dortmund, Fransa'dan Marsilya ve Monaco, İspanya'dan ise Sevilla kulüpleri derbide Nijeryalı oyuncuyu takip etti.
 
OBRADOVİC'TEN DESTEK
 
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obrodovic, Ülker Stadyumu'ndaydı. Sırp koç, maçta tribündeki yerini alarak sarı-lacivertli futbol takımına destek verdi.
 
(Sabah)
 

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