Elveda Arda Güler! Real Madrid'den yıldız oyuncuyu yıkan karar

İspanya La Liga'da bu sezon namağlup liderliğini sürdüren Real Madrid'de Arda Güler'le ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol devi, Arda Güler'i kiralık olarak takımdan gönderecek.

ARDA GÜLER KARARINI İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol basınından Todo Fichajes'te yer alan haberde, Arda Güler'in ocak ayında takımdan kiralık olarak ayrılabileceği iddia edildi.

Haberde, daha önce Real Madrid'in Kubo ve Brahim Diaz transferlerindeki gibi benzer bir yolu izleyebileceği kaydedildi.

Ek olarak sezonun ikinci yarısı için Real Sociedad ve Real Betis'in yanı sıra diğer takımların da Arda Güler'le ilgilenebileceği aktarıldı.

İKİNCİ KEZ SAKATLANDI



Real Madrid'in ABD'deki sezon başı kampında dizinden sakatlanan ve ameliyat olan Arda Güler, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 Ankara, Altındağ'da doğdu. Babası Ümit Güler, annesi Serap Güler'dir. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve "ikibuçukluk" lakabını aldı. Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı.

Arda, Fenerbahçe forması altında ilk maçına 19 Ağustos 2021 tarihinde daha 16 yaş 174 günlükken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı. Bu maçtan 3 gün sonra Vitor Pereira, 22 Ağustos 2021 tarihinde Antalyaspor maçında Arda'ya forma şansı verdi. 16 yaş 177 günlükken ilk lig maçına çıkan Arda, Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı ve Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

8 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından yapılan törende 10 numaralı formayı aldı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. Arda Güler, 6 Temmuz'da Real Madrid'e transfer oldu.