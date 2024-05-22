Elveda Edin Dzeko! 1 yıllık anlaşma resmen duyuruldu

Edin Dzeko, yaz transfer döneminde 2 yıllık Inter macerasını sonlandırarak Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sezonun son haftasına girilirken attığı gollerle takımın şampiyonluk yarışında tutan isimlerden olan 38 yaşındaki forvet, ligin sona ermesiyle birlikte kariyerinin son imzasını atacak.

EDIN DZEKO JORGE JESUS'UN YANINA GİDİYOR

Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor. Suudi basınında yer alan haberde; Al-Hilal'in deneyimli golcüyü 1 yıllığına kadrosuna katmak istediği ve yüksek bir maaş teklif edileceği aktarıldı. Dzeko'nun ise bu teklife sıcak baktığı, kariyerinin son yılını Suudi Arabistan'da geçirmeyi kabul edebileceği haberin detayları arasında yer aldı.

SON MAÇLARDA YEDEK KULÜBESİNDE

Sezonun büyük bir çoğunluğunda ilk 11'de forma giyen ve bazı maçlarda oyundan alındığında tepki gösteren Edin Dzeko, son karşılaşmalarda yedek soyunuyor. Bosnalı yıldız, takımın iç sahada 3-0 galip geldiği Kayserispor maçının yanı sıra Galatasaray deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyette de ilk 11'deki yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

45 MAÇTA 34 GOLE KATKI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Edin Dzeko, 24 gol ve 9 asist ile takımı adına skor katkısında bulundu.

Star Gazetesi