Elveda Gedson Fernandes! Beşiktaş'ta ayrılık: Rakamı duyurdular

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Crystal Palace ile adı anılan Gedson Fernandes için Bayer Leverkusen'in Beşiktaş'a yapacağı teklif ortaya çıktı.

GALATASARAY İLE ANILMIŞ ANCAK BEŞİKTAŞ KAPMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Galatasaray ile gündeme gelen Gedson Fernandes için Beşiktaş devreye girmiş ve transferi bitirerek büyük ses getirmişti. Siyah-beyazlılar Portekizli yıldızı, Benfica'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

GEDSON FERNANDES İÇİN REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF

Siyah-beyazlıların yıldızı Gedson Fernandes için Crystal Palace'ın ardından Bayer Leverkusen devreye girdi. Almanya basınında yer alan habere göre; Gedson Fernandes transferini bitirmekte kararlı olan Leverkusen, kolları sıvadı. Beşiktaş'ın kapısını 15 milyon euro ile çalacak olan Alman ekibi sezon sonunda transferi bitirmek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2117 dakika sahada kalan, 24 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, 5 asistle skora etki etti.