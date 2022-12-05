Elveda İsmail Yüksek! Çılgın rakamla dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek'e bir Avrupa ekibi daha talip oldu. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla değerine değer katan İsmail Yüksek için Serie A ekiplerinden Inter ve Milan harekete geçti.

İSMAİL YÜKSEK, ELMAS GİBİ PARLADI

2020'nin yazında Gölcükspor'dan 65 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerde değerine değer kattı. Bu sezon başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan 23 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri 4.8 milyon euroya yükseldi.

İTALYAN DEVLERİ ONUN PEŞİNDE

İtalya basınına göre; Fenerbahçeli İsmail Yüksek için Serie A ekiplerinden iki ezeli rakip Inter ve Milan harekete geçti. İki ekip de genç oyuncuyu kadrosuna katmak için şimdiden temaslarına başladı.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN EN YÜKSEK TEKLİF MİLAN'DAN

İsmail Yüksek için Inter'in 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilirken Milan'ın ise Ismael Bennacer'i 40 milyon euro gibi bir rakama transferinin muhtemel olması nedeniyle elinin rahat olduğu ve İsmail Yüksek için 12 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı ve transferi ara transferde bitirmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

Milan'ın teklifini resmiyete dökmesinin ardından transferin gerçekleşmesi bekleniyor.



BU SEZONKİ KARNESİ

23 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkarken 926 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistle takımına katkıda bulundu.