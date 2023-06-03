Elveda Kerem Aktürkoğlu! Galatasaray'da rekor ayrılık...

Bu sezon gösterdiği performans ile Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Son iki sezonda sarı-kırmızılılarda oynadığı oyun ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu'na İtalya devi talip oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU İTALYA YOLCUSU

24 yaşındaki genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 2021 yılında 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızlılarda geçirdiği süre boyunca performansının sürekli üzerine koyan genç yıldız, hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de Okan Buruk'un ilk 11'nin vazgeçilmez ismi olmayı başardı. Birçok Avrupa kulübünü peşine takan Kerem Aktürkoğlu'na Serie A ekibi Lazio talip oldu.

LAZIO'NUN TEKLİFİ 15 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; İtalya ekibi Lazio, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak sarı-kırmızılılar başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon + sonrası satıştan % 20 pay istediği belirtildi. Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'nun teklife sıcak baktığı ise biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 2613 dakika sahada kaldı ve 10 gol, 11 asist ile skora katkı sağladı.