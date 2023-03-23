Elveda Uğurcan Çakır! Trabzonspor'un kalesi yıkılıyor

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır için yolun sonu göründü. Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen Uğurcan Çakır, sezon sonunda Karadeniz ekibinden ayrılmayı planlıyor.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR SÜRPRİZİ

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon sular durulmuyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın ardından takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Karadeniz ekibinde şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır, geleceği için kararını verdi. Başarılı file bekçisi sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor.

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Uzun süredir hayalini kurduğu Avrupa hayalini sezon sonunda gerçekleştirmek isteyen Uğurcan Çakır, gelecek olan teklifleri bekliyor. Bordo-mavililerin de gelecek olan tekliflerin iyi olması halinde başarılı kalecinin ayrılığına izin vermesi bekleniyor.

Uğurcan Çakır için Fransa'dan Marsilya ve Lyon'un devrede olduğu öğrenilirken, Premier Lig'den Fulham'ın da yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şimdiye kadar 34 resmi maça çıkan Uğurcan Çakır, toplam 3090 dakika süre aldı. 15 maçta kalesini gole kapatmayı başaran 26 yaşındaki milli kaleci, kalesinde 43 gole ise engel olamadı.