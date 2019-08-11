Elyounoussi’nin rotası Beşiktaş

Girişimlerini sürdüren Beşiktaş’a bu transferde Celta Vigo ve Sevilla rakip çıkarken, Fas asıllı Norveçli oyuncudan müjdeli haber geldi. Ada ekibinin 1.5 milyon euroluk bedel karşılığında kiralamaya yeşil ışık yaktığı Elyounoussi, La Liga’dan gelen tekliflere kapıyı kapatıp, rotasını Beşiktaş’a çevirdiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, Müslüman olması sebebiyle kariyerine Türkiye’de devam etmeyi istediği öğrenildi.