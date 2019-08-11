Elyounoussi’nin rotası Beşiktaş
KARTAL, kanat transferi doğrultusunda son olarak rotasını, Southampton’ın 25 yaşındaki yıldızı Mohamed Elyounoussi olarak belirlemişti.
- Star Spor
Girişimlerini sürdüren Beşiktaş’a bu transferde Celta Vigo ve Sevilla rakip çıkarken, Fas asıllı Norveçli oyuncudan müjdeli haber geldi. Ada ekibinin 1.5 milyon euroluk bedel karşılığında kiralamaya yeşil ışık yaktığı Elyounoussi, La Liga’dan gelen tekliflere kapıyı kapatıp, rotasını Beşiktaş’a çevirdiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, Müslüman olması sebebiyle kariyerine Türkiye’de devam etmeyi istediği öğrenildi.
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