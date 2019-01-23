14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3185
  • 6,0447
  • 219.715
  • 99.753
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Emiliano Sala'nın ses kaydı ortaya çıktı: Darmadağın bir uçaktayım, korkuyorum baba

Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla uçakta yaptığı görüşmenin ses kaydı yayınlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uzun yıllar Fransa'da futbol kariyerini sürdüren ve son olarak Leganes forması giyen Diego Rolan, Cardiff'e giderken uçağı Manş Denizi'nin üzerindeyken kaybolan Emiliano Sala ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Diego Rolan, Emiliano Sala'nın uçaktayken bir arkadaşına mesaj gönderdiğini söyledi.

Fransız basınına açıklama yapan Diego Rolan,''Emiliano Sala uçaktayken bir arkadaşına mesaj yollamış. Mesajda korktuğunu belirtmiş ve 'Eğer benden 1,5 saate kadar mesaj alamazsanız, beni arayacak birilerini göndermeleri gerekecek mi bilmiyorum. Korkuyorum' demiş'' ifadelerini kullandı.

O SES KAYDI YAYINLANDI

Bu açıklamaların ardından Arjantin basını da Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajı yayınladı. Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda ''Uçak parçalara ayrılacak gibi. Eğer benden 1,5 saate haber alamazsanız, beni arayacak birilerini göndermeleri gerekecek mi bilmiyorum. Korkuyorum'' ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Arjantin basını, Sala'nın ses kayıtlarında "Oldukça tuhaf sesler çıkartan, darmadağın görünen bir uçaktayım. Korkuyorum baba!" ifadeleri kullandığını belirtti.

(Sporx)

Lazkiye’de bomba yüklü araç patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD savunma sanayisi daraldı

ABD savunma sanayisi daraldı

Oynanan oyunlara rağmen Türkiye'den bir rekor daha

Oynanan oyunlara rağmen Türkiye'den bir rekor daha

Afrin'de bomba yüklü araç patlatıldı

Afrin'de bomba yüklü araç patlatıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Suriye açıklaması

Sarıgül, CHP'den istifa etti

Sarıgül, CHP'den istifa etti

Ülkü Ocakları'ndan Özdil'e tepki: Ücretsiz dağıtılacak

Ülkü Ocakları'ndan Özdil'e tepki: Ücretsiz dağıtılacak

Çin, uyarılardan rahatsız oldu: İsrail açıklık getirsin

Çin, uyarılardan rahatsız oldu: İsrail açıklık getirsin

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Araç tutmasını önleyen gözlüğü test ettik

Araç tutmasını önleyen gözlüğü test ettik

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA