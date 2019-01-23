Emiliano Sala'nın ses kaydı ortaya çıktı: Darmadağın bir uçaktayım, korkuyorum baba

Uzun yıllar Fransa'da futbol kariyerini sürdüren ve son olarak Leganes forması giyen Diego Rolan, Cardiff'e giderken uçağı Manş Denizi'nin üzerindeyken kaybolan Emiliano Sala ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Diego Rolan, Emiliano Sala'nın uçaktayken bir arkadaşına mesaj gönderdiğini söyledi.

Fransız basınına açıklama yapan Diego Rolan,''Emiliano Sala uçaktayken bir arkadaşına mesaj yollamış. Mesajda korktuğunu belirtmiş ve 'Eğer benden 1,5 saate kadar mesaj alamazsanız, beni arayacak birilerini göndermeleri gerekecek mi bilmiyorum. Korkuyorum' demiş'' ifadelerini kullandı.

O SES KAYDI YAYINLANDI

Bu açıklamaların ardından Arjantin basını da Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajı yayınladı. Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda ''Uçak parçalara ayrılacak gibi. Eğer benden 1,5 saate haber alamazsanız, beni arayacak birilerini göndermeleri gerekecek mi bilmiyorum. Korkuyorum'' ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Arjantin basını, Sala'nın ses kayıtlarında "Oldukça tuhaf sesler çıkartan, darmadağın görünen bir uçaktayım. Korkuyorum baba!" ifadeleri kullandığını belirtti.

(Sporx)