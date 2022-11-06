Emirhan İlkhan ayrılığın eşiğinde! Torino kararını verdi

Beşiktaş'tan geçtiğimiz yaz Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için İtalya'da işler yolunda gitmiyor. Yaklaşık 2 aydır Serie A takımında forma giyme şansı bulamayan Emirhan'ın kiralık olarak gönderilmesi gündeme geldi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Torino'nun umut vadeden genç oyuncularından bazılarını, A takımda yer bulamayacakları için ocak ayındaki ara transfer döneminde kiralık gönderme olasılığı bulunuyor.

CREMONESE EMİRHAN İLKHAN'IN PEŞİNDE

Bu isimlerden birinin de Serie A'da küme düşme hattında bulunan Cremonese'nin gözünü diktiği Emirhan İlkhan olabileceği belirtildi.

DEMBA SECK VE MICHEL ADOPO DA KİRALANACAK

Takımdaki diğer genç oyuncular Demba Seck ve Michel Adopo'yla da Serie B takımlarından Parma ve Genoa'nın ilgilendiği iddialar arasında.

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GENÇLER İÇİN TAKAS İDDİASI

Bu arada Cagliari'nin 20 yaşındaki hücum oyuncusu Zito Luvumbo'yu gündemine alan Torino'nun, genç futbolcularını bu oyuncuyu kadrosuna katmak için takasta da kullanabileceği ifade edildi.

EMİRHAN İKİ AYDIR FORMAYA HASRET

Emirhan İlkhan, Torino formasıyla 3 maça çıkarken toplam 86 dakika sahada kalabildi. Gol ya da asisti bulunmayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak 10 Eylül'deki Inter maçında görev almıştı. Yaklaşık iki aydır sahalardan uzak olan Emirhan son iki lig maçında ise sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi.

Star Gazetesi