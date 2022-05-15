Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Emirhan İlkhan, bu sezon yaptığı önemli çıkışla dikkatleri çekmişti. Beşiktaş öz kaynak düzeninin yeni mücevheri olarak ön plana çıkan Emirhan, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi bugünkü Göztepe müsabakasına da ilk 11'de başlayacak. Yetenekli futbolcu, orta alanda Josef de Souza'yla birlikte uyumunu sürdürüp kalitesini göstermeye çalışacak.

SEZON SONUNDA YENİ SÖZLEŞME

Küme düşen Bursaspor'da futbolculara taraftar dayağı! Pozisyon bilgisi, bire birdeki etkisi ve bitirici vuruşlarıyla göz kamaştıran genç orta saha oyuncusu, bugünkü maça damgasını vurmak istiyor. Yeni sezonda orta sahada yaşanacak forma yarışında yer almayı planlayan Emirhan, bundan dolayı ligde kalan maçlarda en iyi performansını sergileyip teknik direktör Valerien Ismael'i memnun etmek istiyor. Trabzonspor şampiyonluğu böyle kutladı! Taraftar sahaya indi, yeşil zemin kayboldu!

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, lig bitiminde Emirhan İlkhan'la yeni sözleşme yapacak. Buna göre şu anda alt yapı oyuncusu maaşı alan yetenekli futbolcunun aylık ücretinin 100 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Yönetimin, başarılı isimle 5 yıllık kontrat yapacağı ve sözleşmesine yüksek bir sözleşme fesih bedeli eklemesi düşünülüyor.