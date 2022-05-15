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  • Emirhan İlkhan'a yeni kontrat! Sözleşme fesih bedeli...
Spor

Emirhan İlkhan'a yeni kontrat! Sözleşme fesih bedeli...

Emirhan İlkhan genç yaşında Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla göz doldururken, siyah beyazlı yönetimin de 17 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Maaşı yükseltilecek olan Emirhan İlkhan ile 5 yıllık kontrat imzalanacak ve sözleşmesinde yüksek bir fesih bedeli eklenecek.

Fanatik15 Mayıs 2022 Pazar 11:23 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Emirhan İlkhan, bu sezon yaptığı önemli çıkışla dikkatleri çekmişti. Beşiktaş öz kaynak düzeninin yeni mücevheri olarak ön plana çıkan Emirhan, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi bugünkü Göztepe müsabakasına da ilk 11'de başlayacak. Yetenekli futbolcu, orta alanda Josef de Souza'yla birlikte uyumunu sürdürüp kalitesini göstermeye çalışacak.

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Pozisyon bilgisi, bire birdeki etkisi ve bitirici vuruşlarıyla göz kamaştıran genç orta saha oyuncusu, bugünkü maça damgasını vurmak istiyor. Yeni sezonda orta sahada yaşanacak forma yarışında yer almayı planlayan Emirhan, bundan dolayı ligde kalan maçlarda en iyi performansını sergileyip teknik direktör Valerien Ismael'i memnun etmek istiyor.

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SEZON SONUNDA YENİ SÖZLEŞME

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, lig bitiminde Emirhan İlkhan'la yeni sözleşme yapacak. Buna göre şu anda alt yapı oyuncusu maaşı alan yetenekli futbolcunun aylık ücretinin 100 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Yönetimin, başarılı isimle 5 yıllık kontrat yapacağı ve sözleşmesine yüksek bir sözleşme fesih bedeli eklemesi düşünülüyor.

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