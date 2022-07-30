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Spor

Emirhan İlkhan'dan açıklama! ''Ayrılmak için anlayış rica ettim''

Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino takımına transfer olacağı iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Torino'ya transferi gündemde olan Emirhan İlkhan, geleceğiyle ilgili çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması! "Transfer teklifi geldi"

Sözleşmesinde 4.5 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıkan Emirhan'ın açıklaması şöyle:

"Yurt dışına transferim hakkında dün akşam itibarıyla basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine."

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