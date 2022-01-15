Emirhan İlkhan'dan yüzde yüz isabet

Hürriyet 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:56 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:56

Süper Kupa'da Antalya ile oynanan karşılaşmada ve Süper Lig'deki Çaykur Rizespor deplasmanında sergilediği performansıyla alkış alan, dün Gaziantep karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan İlkhan, maçın ilk yarısında verdiği 11 pasın tamamında isabet sağlarken, yüzde 100'le oynayan tek isim oldu.