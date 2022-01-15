İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2022 Cumartesi / 12 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5246
  • EURO
    15,4809
  • ALTIN
    789.661
  • BIST100
    2072.93
Spor

Emirhan İlkhan'dan yüzde yüz isabet

Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan İlkhan, Gaziantep FK maçının ilk yarısında gösterdiği performansla istatistiklere damgasını vurdu. Verdiği 11 pasın tamamında isabet sağlarken, yüzde 100'le oynayan tek isim oldu.

Hürriyet15 Ocak 2022 Cumartesi 09:56 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:56
ABONE OL

Süper Kupa'da Antalya ile oynanan karşılaşmada ve Süper Lig'deki Çaykur Rizespor deplasmanında sergilediği performansıyla alkış alan, dün Gaziantep karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan İlkhan, maçın ilk yarısında verdiği 11 pasın tamamında isabet sağlarken, yüzde 100'le oynayan tek isim oldu.

Beşiktaş'ta kimler gidecek, kimler kalacak? Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Michy Batshuayi...

17 yaşındaki futbolcu 61. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakırken, müsabakayı 11/13 isabetle tamamladı.

Emirhan ile hocası arasında ilginç diyalog! "Şok oldum"

Emirhan ayrıca, 4 ikili mücadele kazandı, 1 isabetsiz şut çekti, 2 top kaptı. Genç futbolcu karşılaşmanın ardından tribünlere üçlü çektirdi. Taraftarlar siyah beyazlı futbolcuya destek oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.