Emirhan İlkhan'ın yerine Levin Öztunalı geliyor

Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Levin Öztunalı'yı gündemine alan Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Emirhan İlkhan'ın yerine bu bölgede arayışa geçen Kartal, Kerem Atakan Kesgin'den sonra 26 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla da anlaşma zemini arıyor.

LEVİN ÖZTUNALI BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Sabah'ın haberine göre; gçmişte de Beşiktaş'ın gündemine gelen futbolcunun, bu kez Türkiye'ye dönüşe sıcak baktığı belirtildi. Merkez orta saha dışında sağ kanatta da iki yönlü görev yapabilen gurbetçi oyuncunun kadroya derinlik kazandıracağına inanılıyor.

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LEVİN ÖZTÜNALI KİMDİR?

Kariyerinde Hamburg, B.Leverkusen, Werder Bremen ve Mainz gibi önemli takımlar bulunan Levin, Almanya'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyerken U21, U19, U17'de şampiyonluk yaşayan kadrolarda yer aldı.