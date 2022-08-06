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Spor

Emirhan İlkhan'ın yerine Levin Öztunalı geliyor

Emirhan İlkhan'ı Torino'ya kaptıran Beşiktaş, bu futbolcunun yerine orta sahaya transfer arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim ise Union Berlin'de forma giyen Levin Öztunalı oldu.

Sabah6 Ağustos 2022 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
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Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Levin Öztunalı'yı gündemine alan Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Emirhan İlkhan'ın yerine bu bölgede arayışa geçen Kartal, Kerem Atakan Kesgin'den sonra 26 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla da anlaşma zemini arıyor.

LEVİN ÖZTUNALI BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Sabah'ın haberine göre; gçmişte de Beşiktaş'ın gündemine gelen futbolcunun, bu kez Türkiye'ye dönüşe sıcak baktığı belirtildi. Merkez orta saha dışında sağ kanatta da iki yönlü görev yapabilen gurbetçi oyuncunun kadroya derinlik kazandıracağına inanılıyor.

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LEVİN ÖZTÜNALI KİMDİR?

Kariyerinde Hamburg, B.Leverkusen, Werder Bremen ve Mainz gibi önemli takımlar bulunan Levin, Almanya'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyerken U21, U19, U17'de şampiyonluk yaşayan kadrolarda yer aldı.

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Geçtiğimiz sezon Mainz'dan Union Berlin'e transfer olan Levin Öztunalı burada, 24 maçta 873 dakika sahada kalırken 1 asist kaydedebilmişti. Deneyimli isim Bundesliga'da ise toplamda 186 maça çıkarken 12 gol attı, 25 de asist katkısını takımlarına sağladı.

Beşiktaş: 31 - Kayserispor: 12

15 Mart 1996'da Hamburg'da dünyaya gelen Levin Öztunalı, kariyerinde hiç Almanya dışına çıkmadı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon avro olarak gösterilen gurbetçi oyuncu 2016-17'de Leverkusen'den Mainz'a 5 milyon avro bonservisle transfer oldu.

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