Emlak Konut deplasmanda kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Emlak Konut, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 84-72 yendi.
SALON: TOBB ETÜ
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Niyazi Yasin Kahraman, Ali Osman Kanık
NESİBE AYDIN: Hempe 14, Feride Şevval Akalan 11, Thomas 8, Nelson 14, Duygu Özen, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Derin Yaya 21, Elif Emirtekin 1
EMLAK KONUT: Melek Selçok 6, Merve Arı, Lavender 17, Bahar Çağlar Ökten 9, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 2, Fields 17, Walker 19, Harika Gözde Eldaş 14
1. PERİYOT: 18-23
DEVRE: 36-43
3. PERİYOT: 59-61