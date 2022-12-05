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Spor

Emlak Konut deplasmanda kazandı

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Nesibe Aydın'ı 84-72 mağlup etti.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 00:48 - Güncelleme:
Emlak Konut deplasmanda kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Emlak Konut, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 84-72 yendi.

SALON: TOBB ETÜ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Niyazi Yasin Kahraman, Ali Osman Kanık

NESİBE AYDIN: Hempe 14, Feride Şevval Akalan 11, Thomas 8, Nelson 14, Duygu Özen, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Derin Yaya 21, Elif Emirtekin 1

EMLAK KONUT: Melek Selçok 6, Merve Arı, Lavender 17, Bahar Çağlar Ökten 9, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 2, Fields 17, Walker 19, Harika Gözde Eldaş 14

1. PERİYOT: 18-23

DEVRE: 36-43

3. PERİYOT: 59-61

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