Emmanuel Adebayor, Kayserispor'da
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Togolu Emmanuel Adebayor, Kayseri´ye geldi.
Forvet konusunda uzun süredir arayış içerisinde olan sarı kırmızılılar aradığı golcüyü Kayseri'ye getirdi. Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması giyen golcü oyuncu Kayserispor ile anlaşma sağladı.
Uzun bir yolculuğun ardından saat 11.30'da Kayseri'ye gelen Adebayor, kalacağı otele götürüldü. Öğleden sonra sağlık kontrolünden geçecek olan Adebayor, resmi sözleşmeye imza atacak.
Adebayor'un 1 Milyon euro alacağı ve 1+1 sözleşme yapılacağı öğrenildi.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.