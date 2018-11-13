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Emmanuel Adebayor'un Galatasaray'a teklif edildiği iddia edildi

Lider Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızıyla ilgili Süper Lig'i sallayacak bir iddia gündeme geldi.

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Bafetimbi Gomis'in yerine yaz transfer döneminde süre yetmediği için transfer yapamayan ve forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Emmanuel Adebayor'un ismi gündeme geldi.

Abdullah Avcı'nın son 3 maçta şans vermediği Togolu golcünün, sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ileri sürüldü.

Yönetimin, Adebayor'un ismini Fatih Terim'e sunduğu iddia edildi. 34 yaşındaki yıldız bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada şans bulurken 2 gol, 2 tane de asist üretti.

Tecrübeli oyuncunun, Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.92 boyundaki Adebayor için kararı teknik direktör Fatih Terim'in vermesi bekleniyor.

(Fotomaç)

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