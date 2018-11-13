Emmanuel Adebayor'un Galatasaray'a teklif edildiği iddia edildi
Lider Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızıyla ilgili Süper Lig'i sallayacak bir iddia gündeme geldi.
Bafetimbi Gomis'in yerine yaz transfer döneminde süre yetmediği için transfer yapamayan ve forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Emmanuel Adebayor'un ismi gündeme geldi.
Abdullah Avcı'nın son 3 maçta şans vermediği Togolu golcünün, sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ileri sürüldü.
Yönetimin, Adebayor'un ismini Fatih Terim'e sunduğu iddia edildi. 34 yaşındaki yıldız bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada şans bulurken 2 gol, 2 tane de asist üretti.
Tecrübeli oyuncunun, Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.92 boyundaki Adebayor için kararı teknik direktör Fatih Terim'in vermesi bekleniyor.
(Fotomaç)
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