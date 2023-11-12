Empoli, Napoli'yi 90+1 yıktı!

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Rudi Garcia'nın ekibi Napoli ile Aurelio Andreazzoli'nin yönetimindeki Empoli karşılaştı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Empoli 1-0 kazandı ve ev sahibi Napoli'ye büyük bir şok yaşattı.

Empoli'nin galibiyet golünü 90+1'de Ukraynalı oyuncu Viktor Kovalenko kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Napoli 21 puanda kalırken, Empoli puanını 10'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Empoli evinde Sassuolo'yu ağırlarken, Napoli deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.