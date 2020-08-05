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Spor

Emrah Bayraktar'dan Adanaspor'a ret!

Teknik direktör arayışında olan Adanaspor'da Başkan Bayram Akgül, Emrah Bayraktar ile bir görüşme gerçekleştirdi ancak Bayraktar, turuncu beyazlıların teklifini reddetti.

IHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:04 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:04
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Teknik Direktör arayışı içindeki TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Emrah Bayraktar’a teklifte bulundu. Bayraktar, Adana temsilcisinin teklifine teşekkür ederek görevi kabul etmedi.

Küme düşmenin kaldırılmasının ardından yeniden TFF 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Adanaspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda Emrah Bayraktar’ı göreve getirmek isteyen turuncu-beyazlılar, tecrübeli isimle bir süre görüştü. Özellikle altyapı çalışmalarıyla tanınan ve birçok yıldız oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Bayraktar, Adanaspor’un teklifini teşekkür ederek reddetti. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayraktar, Adanaspor ve Bayram Akgül’ün duyduğu güven için çok teşekkür ederken, şu aşamada görev alamayacağımı, bunun sadece ekonomik nedenlerden ötürü olmadığını, daha uzun süreli, kendimi ve kulübü geliştireceğim uzun soluklu bir projede bulunmak istediğini dile getirdi.

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