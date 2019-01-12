Emre, 2.5 milyon euroyu kabul etti
ARA transfer döneminin gözde isimlerinden Sivassporlu Emre Kılınç için Beşiktaş bir adım öne geçti.
- StarSpor
ARA transfer döneminin gözde isimlerinden Sivassporlu Emre Kılınç için Beşiktaş bir adım öne geçti. Siyah-Beyazlı kulübün bonuslarla birlikte 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 2.5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu belirtildi. Bu teklife olumlu yanıt veren Emre şimdi kulübünün kararını bekliyor. Ancak Sivasspor yönetimi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in de gündeminde olan Emre’ye gelen tekliflere net bir cevap vermedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.