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Emre, 2.5 milyon euroyu kabul etti

ARA transfer döneminin gözde isimlerinden Sivassporlu Emre Kılınç için Beşiktaş bir adım öne geçti.

  • StarSpor
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ARA transfer döneminin gözde isimlerinden Sivassporlu Emre Kılınç için Beşiktaş bir adım öne geçti. Siyah-Beyazlı kulübün bonuslarla birlikte 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 2.5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu belirtildi. Bu teklife olumlu yanıt veren Emre şimdi kulübünün kararını bekliyor. Ancak Sivasspor yönetimi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in de gündeminde olan Emre’ye gelen tekliflere net bir cevap vermedi.

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