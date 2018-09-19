Emre Akbaba: Çocukluk hayalimdi

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından Emre Akbaba, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Emre Akbaba'nın maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği röportaj:

"Öncelikle maçı kazanmamız gerekiyordu. İçeride oynuyordu. İstekli başladık. Geriden paslaşarak oyunu kurmaya başladık. Golü de bulduk. Golden sonra geri çekildik. Kontradan goller bulduk, 30 kazandık.

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok değişik bir duygu. Çocukluktan bir hayal Şampiyonlar Ligi. Atmosfer de çok güzeldi. Müthiş bir galibiyet oldu."

(Sporx)