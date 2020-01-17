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  • Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesine '15 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi ekledi
Spor

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesine '15 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi ekledi

1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Akbaba, formsuzluğu ile gözden düşen Belhanda'nın yerini dolduracak. Ayrıca Galatasaray'ın, Emre Akbaba'nın kontratına 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyduğu da ortaya çıktı.

Sabah17.01.2020  09:43 - Güncelleme: 17.01.2020  09:43

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi 20 Aralık'ta gerçekleşmiş, Çaykur Rizespor'la eşleştiklerini öğrenen Fatih Terim'in ilk işi Emre Akbaba'yı yanına çağırmak olmuştu. Terim "Rize çıktı. Ben kadere inanırım, o maçta oynayacaksın' derken, hocasını haklı çıkaran Emre ayağının kırıldığı Rize'deki statta futbola geri döndü ve 8 ay sonra ilk resmi maçında gol attı.

Çaykur Rizespor maçında performansıyla umut veren Emre Akbaba'nın sözleşmesindeki KAP'a açıklanmayan gizli detay ortaya çıktı. Emre'nin 2021'de sona erecek sözleşmesinde "15 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

FİORENTİNA TRANSFER ETMEK İSTEDİ

Galatasaray'a imza atarken Fiorentina başta olmak üzere Avrupa'dan teklifler alan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 15 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu koyuldu.

Belhanda'yı satış listesine koyan Galatasaray'ın ikinci yarıdaki 10 numarası Emre Akbaba olacak. Fatih Terim'in, Emre Akbaba'nın dönüşüyle eli güçlenirken sadece Belhanda'ya bağımlı kalmaktan da kurtuldu ve alternatifi çoğaldı.

4 MİLYON EURO

Galatasaray geçtiğimiz sezonun başında Emre Akbaba'yı 4 milyon Euro bedelle Alanyaspor'dan kadrosuna katmıştı.

YENİLER İÇİN 60 MİLYON TL ARANIYOR!

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine toplam 60 milyon TL borcu olan sarı-kırmızılı yönetim, Saracchi, Onyekuru ve Jesse'ye henüz lisans çıkaramadı. Bu konuda çeşitli görüşmeler gerçekleştiren başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları borcu ödeyip 3 oyuncuya da hemen lisans çıkarmanın peşinde. Teknik direktör Fatih Terim de yeni transferleri bir an önce sahada görmek istediğini yönetime iletti.

Kadıköy'de çekici dehşeti!

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