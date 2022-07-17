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Spor

Emre Aksoy Altınordu'yu reddetti

Altınordu'nun transfer etmek istediği Bayer Leverkusen'in sağ beki Emre Aksoy'un, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için İzmir kulübünü reddettiği öğrenildi.

DHA17 Temmuz 2022 Pazar 14:15 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, bir süredir kadrosuna katmak istediği sağ bek Emre Aksoy transferinde çıkmaza girdi. Bundesliga kulüplerinden Bayer Leverkusen'in altyapısından yetişen gurbetçi futbolcunun Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiği öğrenildi.

Alman temsilcisinde A takımda forma şansı bulması zor olan 18 yaşındaki Emre'nin kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldığı ifade edildi. Türkiye U18 Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı terleten Emre Aksoy, Türkiye'de tecrübe kazanıp Avrupa'ya dönmeyi planlıyordu.

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