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Spor

Emre Bayraktar: Kötü günler geçiriyoruz

Trendyol Süper Lig'inin 7. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Yılport Samsunspor'un antrenörü Emre Bayraktar, 'Bu maçta çok ciddi hayal kırıklığı yaşadık.' dedi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 23:20 - Güncelleme:
Emre Bayraktar: Kötü günler geçiriyoruz
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Emre Bayraktar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bu müsabaka için çok çalıştıklarını, 3 gün tesisten dışarı çıkmadıklarını ama sonucu alamadıklarını söyledi.

Maçın 3 ve 17. dakikalarında top ayaklarında iken basit hatalardan gol yediklerini dile getiren Bayraktar, "Rakip ilk yarıda 2 şut attı, 2'si de gol oldu. Antalyaspor maçında da aynısı oldu. Bu maçta çok ciddi hayal kırıklığı yaşadık." ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ GÜNLER GEÇİRİYORUZ"

"Maçın ikinci yarısında sistemi değiştirmek istedim. Çift santrfor yapalım istedik. Orta saha hakimiyetini vermek istemedik. Biraz daha oyun agresifliğimiz arttı. Golü atmak için yetecek şutu attık ama isabetli olmadı. Bugünkü görüntümüz çok iyi değildi. Camiamızdan özür dilerim. Kenetlenme zamanımız geldi. Kötü günler geçiriyoruz. Geçen yıl da aynısını yaşadık. Beraber yola devam edeceğiz. Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Taraftarı, camiasıyla kenetlenmemiz lazım."

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