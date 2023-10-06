İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6258
  • EURO
    29,139
  • ALTIN
    1617.51
  • BIST100
    8464.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belöoğlu yeni takımıyla ilk maçına çıkıyor! Rakip Kayserispor
Spor

Emre Belöoğlu yeni takımıyla ilk maçına çıkıyor! Rakip Kayserispor

Kısa bir süre önce MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayan teknik direktör Emre Belözoğlu yeni takımıyla birlikte ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip 8. haftada sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

AA6 Ekim 2023 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Emre Belöoğlu yeni takımıyla ilk maçına çıkıyor! Rakip Kayserispor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, yarın sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan ve 7 haftada 6 puanda kalan MKE Ankaragücü, hafta için teknik direktörlük değişikliğine gitti. Başkent ekibinde Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertli takım yeni teknik direktörüyle ilk sınavını da bu maçta verecek.

MKE Ankaragücü'nde sakatlığı devam eden Stelios Kitsiou bu maçta da forma giyemeyecek.

Mondihome Kayserispor da geride kalan 7 maçta 10 puan elde etti.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmaları MKE Ankaragücü kazanmıştı.

BELÖZOĞLU'NUN 3. TAKIMI

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde üçüncü farklı takımını çalıştıracak.

Fenerbahçe'den sonra Başakşehir'in başına geçen Belözoğlu, kariyerindeki 3. teknik adamlık deneyimini başkent ekibinde yaşayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.