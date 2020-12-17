Emre Belözoğlu: 2021 ortası itibarıyla inşallah çifte kupayla sezonu kapatırız

17 Aralık 2020 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:25

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, markalar dünyası ve spor sektörünü bir araya getiren Brand&Sport Summit 2020’de düzenlenen oturumda açıklamalarda bulundu.

“FUTBOL ENDÜSTRİSİ ARTIK BACASIZ BİR SANAYİ”



Futbolda kurumsallaşmanın önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Emre Belözoğlu, “Yaklaşık 23-24 sene profesyonel futbol hayatım oldu. Bunun 10 senesine yakını Avrupa’da geçti. Kurumsallaşma artık herkesin dilinde.

Futbol endüstrisi artık bacasız bir sanayi. Kendi tecrübelerimce birbirine girmiş bir ilişki görüyorum. Hala futbolculuktan yeni yeni sıyrılmaya çalışan birisi olarak hala bir futbolcu gözüyle bakmaya çalışıyorum olaya. Yurt dışında olmazsa olmazı kurumsallaşma. Sponsorluklar, yapılan anlaşmalar kulüplerin bütçelerini belirlemesi.

Bundesliga 1 ve 2’den dolaylı yoldan 60 bine yakın maaş kazanan insan var. Öyle büyük bir pastadan bahsediyorsunuz ki herkesin içine dahil olduğu, futbol kulüplerinin de artık buna evrilmek zorunda kaldığı, bütçelerinin olduğu ve bütçelere göre planlamak zorunda oldukları bir sportif yapılanma ihtiyaca duyduğu bir gerçekle karşı karşıya herkes. Ben de yurt dışında Türkiye’deki kulüplere göre daha organize kulüplerle beraberliğim oldu.

Bizim de en büyük amacımız başkanımızın önderliğinde bu yapıyı oturtmak, öncü olmak” ifadelerini kullandı.

“KULÜP, SPONSORLUK, FUTBOLCU İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİ”



Sponsorlukların kulüpler için ne kadar önemli olduğuna da dikkat çeken sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, “Kulüp, sponsorluk, futbolcu ilişkisi çok önemli.

Yapmış olduğu sponsorlukla en fazla parayı kazanan kulüp Barcelona. Biz kendi yapmış olduğumuz sponsorluklarla bile yakalayamıyoruz onları. Bir futbolcu ve bir yönetici olarak baktığında ikisi arasında farklılıklar var. Birçok sponsorluk anlaşmasını bir işbirliği değil, yol arkadaşlığı olarak görmek zorunda kulüpler ve sporcular.

Firmalar yatırım yaparken karşılığını hem kulüplerden hem sporculardan bekliyorlar. Bu birlikteliğe layık şekilde her iki tarafın da davranması gerektiği için ben çok değerli ve önemli buluyorum.

Artık futbol endüstrisinin gelmiş olduğu noktada bu işbirliklerinin karşılıklı sevgiye, birbirine karşı oluşmuş bağlılığa dayalı olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“BANKALAR BİRLİĞİ BİZDEN 2029-2030 SENESİNİN BÜTÇESİNİ İSTİYOR”



“Artık bizim konumuzdaki insanlar 1, 2, 3 hafta sonrasını planlamaktan daha uzak planlar yapmak zorundalar. Bankalar Birliği bizden 2029-2030 senesinin bütçesini istiyor.

Ben de kendimi o anlamda hala geliştirmeye çalışıyorum. Bir an önce hem kendi değerlerini yetiştiren ve onu Avrupa pazarına sunan, kendisi içerisinden doğuran, bir bütçe de çıkaran bir yapı oluşması en büyük arzum Fenerbahçe’de. Gelinen noktada Türkiye’deki spor ekonomisinde kulüplerimizin durumu pek de iç açıcı değil.

O yüzden kendi değerlerine güvenmek zorunda. Sportif başarı kaçınılmaz hale geliyor. Bu durumda da kendi değerlerimizi çıkarma süreci ne yazık ki yavaş ilerliyor. Bu anlamda camiamız 7-8 senedir şampiyonluk yaşamadığından biraz sabırsız süreç de var bizim adımıza. Açıkçası kolay bir görevde değiliz.

Başarı isteniyor. Ama sabırla beraber, bizim yapacağımız kısa ve uzun vadeli planlamalarla ben inanıyorum; sonunda güzel günler bizi bekliyor. İyi çalışan bir ekibimiz var. Bu planlamaları hem sportif hem mali anlamda doğru bir yere çekmeye çalışıyoruz.

Mutlaka hatalarımız olacaktır. Hatalarımızdan ders çıkararak inanıyorum güzel günler Fenerbahçe’yi bekleyecek.”

“KULÜPLERİN BU DESTEKLERE ÇOK CİDDİ İHTİYAÇLARI VAR”



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu şirketler grubunun da Türk ve dünya futboluna önemli katkı sunduğuna da değinen Belözoğlu, “Türk futboluna, dünya futboluna vermiş olduğu desteği yadırgamak bize Başkanımız Ali Koç nezdinde yakışmaz.

Keşke hep destekleri devam ettirecek, Koç Grubu’nun dışında diğer büyük grupların da destekleri olsa. İnanın kolay değil. Ben geldiğim konumu düşündüğümde, bugün karşımıza çıkan mali tabloları düşündüğümüzde kulüplerin bu desteklere çok ciddi ihtiyaçları var. Başkanımızın fedakarca, cefakarca bu anlamda verdiği desteği söylememe gerek.

Zaten bunu dile getirdiğimizde kendisi biraz da rahatsız oluyor” diye konuştu.

“FENERBAHÇE’NİN BAŞARISI İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



2021 yılında sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olarak kapamak istediklerinin altını çizen Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, “Yaptığımız mesleğin gereği sportif başarı. Öncelikli hedef kulübümüze kupalar kazandırmak. 2021 ortası itibarıyla inşallah çifte kupayla sezonu kapatırız.

Tabii ki sportif başarının getirmiş olduğu bu kurumsallaşmadan bahsettiğimizde bütçemizde bize yardımcı olacak sponsorluklar ortaya çıkacaktır mutlaka. Sahanın içinden gelmiş birisi olarak söyleyeceklerim; zor bir seneydi 2020.

Herkes için, dünya için, sporcular için böyleydi. 2021’de inşallah herkesin birazcık daha nefes aldığı, hayatı da kavrayıp gerçeklere konsantre olduğu bir sene olur. Futbol adına da Fenerbahçe’nin inşallah başarılarla dolu bir senesi olsun. Çünkü buna ihtiyacımız var, camianın.

Bence en çok bunu hak eden kişi olarak başkanımızın. Sırtımızda yükümüz ağır diye düşünüyorum ama hiçbir zaman da taşın altına elimizi koymaktan geri durmayacağız. Fenerbahçe’nin başarısı için saha içinde, saha dışında elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi