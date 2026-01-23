İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Emre Belözoğlu ağır konuştu: Galatasaray'da olsa kırmızı kart çıkar mı?

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası kırmızı kart gören Kerem Demirbay pozisyonu üzerinden hakem yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Belözoğlu, benzer pozisyonlarda farklı kararlar verildiğini savunarak maçın hakemiyle ilgili tepkisini dile getirdi.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu ağır konuştu: Galatasaray'da olsa kırmızı kart çıkar mı?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın 90. dakikasında Kasımpaşa'da yeni transfer Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itirazın ardından üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı.

Maçın ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart için ağır ifadeler kullandı.

"GALATASARAY'DA OLSA KIRMIZI ÇIKAR MI?"

Mücadelenin hakemini eleştiren deneyimli teknik adam, "Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?

Bu kadar kötü maç yönetilmez. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Bu hakemlerle bu lig böyle gitmez." dedi.

