4 Ekim 2021 Pazartesi 15:37 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:37

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için bir imza töreni düzenlendi. Törene Belözoğlu'nın yanı sıra turuncu lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı.

Gümüşdağ'ın açıklamaları şöyle:

"EMRE BELÖZOĞLU İLE 2023 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALADIK"

"Emre Belözoğlu her zaman Başakşehir ailesine değer kattı. Kendisiyle 2023 yılına kadar sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun."

"EMRE BENİM KARDEŞİM"

"Emre Belözoğlu'yla benim yakınlığımı bilirsiniz, benim kardeşimdir. Futbolculuğunun üzerinde daha büyük başarılar elde edeceğini düşünüyorum. Eminim ki burada çok başarılı olacak ve buradan çok çok iyi yerlere nasip olacak."

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

"HEDEFİM BU ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK TEKNİK ADAMLARDAN BİRİ OLMAK"

"Başakşehir ailesinin benim için farklı bir yeri var. 35 yaşında buraya geldiğimde, futbolu bırakmayı düşünüyordum ama 4 sene sonra Fenerbahçe'ye transfer olup A Milli Takım'da oynadım. Bugün burada olmak benim adıma mutluluk ve gurur verici. En büyük hedefim, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan birisi olmak."

"OKAN BURUK'A NASİP OLANI BEN DE YAŞAMAK İSTİYORUM"

"Allah nasip ederse teknik adam olarak Başakşehir'de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu kulübün genlerine hakim biriyim. Okan Buruk'a nasip olanı ben de yaşamak istiyorum."

"PRO LİSANS ALMAMA KISA BİR SÜRE KALDI"

"Türkiye'de Pro Lisans konusu çok konuşuluyor. Özellikle ben çalışmaya başladıktan sonra. Bir yerlere temas ettik galiba. Benim A lisansım var. TFF'nin de getirdiği belirli kurallar var. Pro Lisans için kısa bir sürem kaldı. Sonu iyi olsun, lisansları bir şekilde alacağız."

"FUTBOLU ANLATMAK BAŞKA BİR YETENEK"

"Futbolculuk kariyerim fena değildi ama artık teknik adamlık adına kendimi geliştirip tecrübe edinmek istiyorum. Futbolu çok iyi bilebilirsiniz ama onu anlatmak başka bir yetenek."

"CİDDİ TEKLİFLER ALDIM"

"Son güne kadar çok ciddi teklifler aldım. Başakşehir'i seçmemdeki en büyük neden Göksel Gümüşdağ'ın varlığıydı. Onun bir sözüne bakıyordu her şey."

"POZİTİF VE OFANSİF BİR OYUN OYNAYACAĞIZ"

"İyi bir takımımız var. Pozitif ve ofansif bir oyun oynatmak istiyorum."