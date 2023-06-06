Emre Belözoğlu: Ben Fenerbahçe'yi çok sevdim

"Bence güzel bir lig oldu. Biz bir 10 puan daha rahatlıkla toplayabilirdik. Çok maç oynadık. Ne yazık ki ülkemizde yaşanan felaketten sonra etkilendik. Ara verildi, oyuncular motive olamadı. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Galatasaray şampiyon oldu, onları tebrik ediyorum. Bence Fenerbahçe iyi bir sezon geçirdi. Büyük maçlar haricinde ortalaması iyi gibi duruyor. Avrupa'da da biz ve Sivasspor ile beraber ülke puanına hizmet etti."

"10 puan daha alabilirdik. Bizim hatalarımız, oyuncuların hataları oldu. Lig için tüm oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Avrupa'da ülkemizi temsil ettik. Türkiye Kupası'nı da Avrupa kupalarına katılmak için kazanmak istiyoruz. Lige iyi başladık, iyi bitirdik. Kupayı da kazanırsak bence sezonu mükemmel bitirmiş oluruz."

"AKLIMIZ KUPADAYDI"

"Bizim oyunumuzun yüzde 65-70'i kendi planımız, yüzde 25-30'u rakibe göre. Benim bakışım bu felsefe. Elimdeki gücü en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım teknik direktörlük kariyerimde. Formasyonel değişikliklerle beraber rakibe top bizdeyken 1 adam fazla olmamız gereken bölgeleri gösterdim. Hemen karşılığını aldık. Oyunun çoğu bölümünde biz üstündük. Topa sahip olduk. Sonuç itibarıyla rakip büyük takım, gençlerle oynasa da... Bizim adımıza olumlu bir maç oldu. Çocuklar da aslında kupayı düşünüyordu."

"F.BAHÇE'Yİ ÇOK SEVDİM"

"İki tane Avrupa kupalarında ülke puanına hizmet etmiş iki iyi takım. İyi bir final olsun. Hak edenin kazandığı bir final olsun. Benim için kolay maç olmayacak. Ben Fenerbahçe'yi çok sevdim. Hayatımın en önemli yerinde... Ben kulübüm Başakşehir için finali kazanıp Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Dostça, hak edenin kazandığı, hakemlerin hakkaniyetli yönettiği bir maç oynarız. Avrupa'ya katılmak genlerinde olan kulübümüze yakışanı yaparız inşallah."