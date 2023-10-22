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Spor

Emre Belözoğlu: Bu kabul edilemez!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-1'lik İstanbulspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

22 Ekim 2023 Pazar 21:26 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Bu kabul edilemez!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ikinci yarısında takımından beklenen reaksiyonu alamadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle çok üzgünüm. Rakibin ilk atağında gol yedik. İlk yarı nispeten daha iyi oynayan takım bizdik. İlk yarıda skoru arttıracak pozisyonlar da ürettik, ancak değerlendiremedik. İkinci yarıya çıkmadan oyuncu arkadaşlar reaksiyon gösterirse net bir galibiyet alabileceğimizi düşündüm. İkinci yarıdaki ilk 30 dakikalık bölüm bizim için kabul edilebilir değildi. Geçen hafta sadece bir maç kazanmıştık, bu hafta da sadece bir maç kaybettik. Takımı yeni tanıyorum, onları sahanın neresinde kullanıp kullanmayacağımızı zamanla göreceğiz. Bizim adımıza üzücü bir maç oldu. Hemen toplanıp Samsunspor maçına konsantre olacağız. " diye konuştu.

Belözoğlu, iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu vurgulayarak, "Onlara gösterdiğim her şeyi yapmak isteyen bir takım var. Ben Ankaragücü takımının kaliteli oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Minimum 3-4 çok yüksek kalitede oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ancak takımımın ikinci yarıda gösterdiği performans mevcut performansının çok gerisindeydi." ifadelerini kullandı.

Hedefleriyle alakalı da konuşan Belözoğlu "Devre arasına kadar toplayabileceğimiz kadar puan toplamamız lazım ki ligin hep ilk 6-7-8. sıradaki bandında kalalım ve verdiğimiz sözleri yerine getirelim. Kolay değil herkesin sabırlı olması lazım. Önümüzde sabırla çalışmak durumunda olduğumuz bir süreç var." değerlendirmesinde bulundu.

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