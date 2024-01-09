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  • Emre Belözoğlu: Çok zor hava ve saha şartlarında oynanan bir maç oldu
Spor

Emre Belözoğlu: Çok zor hava ve saha şartlarında oynanan bir maç oldu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Teknik adamlar adına zor bir maçtı. Bir hamle daha yaptık ve karşılığını aldık” dedi.

IHA9 Ocak 2024 Salı 21:07 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Çok zor hava ve saha şartlarında oynanan bir maç oldu
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Trendyol Süper Ligin 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, zor hava şartlarda oynanan bir maç olduğunu ifade etti. Maçta son 30 dakikalık periyotla ilgili söyleyecek bir şey bulamadığına değinen Belözoğlu, "Saha içinde mücadele eden herkesi ve hakem heyetini tebrik ediyorum. Gerçekten çok zor hava ve saha şartlarında oynanan bir maç oldu. Bizim adımıza her şey çok iyi giderken rakibimiz sıfır şutla oynadığı anda kırmızı kart gördük. İkinci yarı karşılığını alabileceğimizi düşündüğümüz bir hamle yaptık. Yediğimiz hatalı gol. Teknik adamlar adına zor bir maçtı. Bir hamle daha yaptık ve karşılığını aldık. Son 30 dakikalık periyotla alakalı söyleyebilecek bir şey bulamıyorum. Sahada top oynanır, oynanmaz hakemlere de bir şey söyleyemiyoruz, dokunulmazlıkları var maşallah. O yüzden söyleyebilecek çok bir şey yok, üzgünüm. 30 dakika boyunca burada emekler çok ciddi sıkıntıya girdi. Televizyonun başında ve tribünde izleyenler için 30 dakikalık periyotta çok izlenecek bir şey yoktu. Futbolcularımın sahanın içinde gösterdikleri gerçekten çok diyaretli bir duruş vardı. Oyun kuralları içinde futbolcularımın hakemlere, futbolculara gösterdikleri tepkiyi kaybetmeme üzerine kurdukları iradeyi çok önemli buluyorum. Soyunma odasındaki atmosferi de çok değerli buluyorum. Bu zor şartlarda oynayan sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

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