İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2023 Salı / 22 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9812
  • EURO
    20,3317
  • ALTIN
    1162.68
  • BIST100
    5207.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu: Hala çok sakin değilim! ''Bir tek Allah'a hesap veririm''
Spor

Emre Belözoğlu: Hala çok sakin değilim! ''Bir tek Allah'a hesap veririm''

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Konferans Ligi'nde Gent ile karşılaşacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalara da değindi.

14 Mart 2023 Salı 18:32 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Hala çok sakin değilim! ''Bir tek Allah'a hesap veririm''
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Gent ile karşılaşacak Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, basın toplantısında konuştu.

Belözoğlu, "Adnan Januzaj dışında hiçbir oyuncumuzun Avrupa'da çeyrek finalleri yok. İlk defa böyle bir maça çıkacak oyuncu grubum. Kulübüm de böyle bir maça çıkacak. Bizim adımıza belki tarihimizin en önemli maçını oynayacağız. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bazı sakat oyuncularımız ama biz elimizden geldiğince bu maça hazırlandık. Yarın inşallah ülkemize çeyrek final getirmek istiyoruz." dedi.

Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamalara değinen genç teknik adam, "Hala çok sakin değilim. Konuşulması gerekenin, 2 tane kızımın ve hanımımın 20 metre ötesinde 35-40 dakika bana değil, anneme ve eşime yapılan hakaretler üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Benim kendi eşim ve annem hakkında söylediğim konuların bir anda tüm kadınların geçmiş ilişkilerine geliyor olmasını anlamlandıramıyorum. Beşiktaş'ın çok güzel bir mottosu var; "Şerefin'le oyna, Hakkın'la kazan" diyen. Benim atfettiğim şeref, o şerefti. 2 tane kızım orada ve eşim orada, onlara yapılan hakaretler, kadına şiddet olmuyor mu? Gerçekçi olmak lazım, konuştuğumuz zaman karnımızdan değil, kalbimizden konuşmamız lazım. Hissetmediğim bir duygunun hiç kimseye hesabını vermem. Bir tek Allah'a veririm." diye konuştu.

Emre Belözoğlu, son olarak, "Bir kadının geçmişinde yaşadığı ilişkileri ya da adamın şerefine ya da şerefsizliğini belirleyecek bir karakterdir? Beni bununla suçlamak... Hiç üzerime alacağım şeyler değil. Çok önemli bir maç öncesinde konuşmak da istemiyorum. Benim annemle, eşimi örneklendirdiğim konu nasıl insanların geçmişte yaşadığı ilişkilere bağlandı? Kuramıyorum bu bağlantıyı. Sokakta bir kadın bu haberi açtığında doğaldır benimle alakalı fikirlerinin bu şekilde olması. Ama sürecin nasıl buraya geldiğine bir bakalım. Benim eşimin, çocuklarımın uğradığı hakaretleri düşündüğümüzde, hiç kimse kendi geçmediği yollardan, takılmadığı taşlar üzerinden değerlendirmeler yapmayı bırakmamalı. Vicdan terazisini bırakmamalı. Yakışmıyor." sözlerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.