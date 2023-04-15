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Spor

Emre Belözoğlu kadroda 4 değişik birden yaparak sahaya çıktı

Medipol Başkşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Sivasspor maçına göre İstanbulspor karşısında kadroda 4 değişiklik birden yaparak saha çıktı.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu kadroda 4 değişik birden yaparak sahaya çıktı
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynadığı Sivasspor maçına göre İstanbulspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynadığı Sivasspor mücadelesinde tercih ettiği 11'e göre İstanbulspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Adnan Januzaj ve Philippe Keny'nin yerine Daniel Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Joao Figueiredo'ya görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, İstanbulspor karşısına; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Patryk Szysz, Daniel Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Joao Figueiredo 11'i ile çıktı.

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