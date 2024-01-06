Emre Belözoğlu: Kalitesi fazla olan takım galibiyeti aldı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Üzgünüm, burada futbolcu grubu elinden geleni yapmaya çalışıyor." dedi.

Genç teknik adam ayrıca, "Kalitesi fazla olan takım galibiyeti aldı. Trabzonspor bize alan vermesine rağmen kullanamadık. Trabzonspor'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ankaragücü'nde Uros Radakovic, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Uros Radakovic yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan yoksun kaldığımız için üzgünüz. Onlar bizim için motivasyon kaynağı. Bunu üzülerek söylüyorum. Taraftarlarımız daha iyi bir oyun seyretmeyi hak ediyor. Bu maçı en azından beraberlikle bitirebilirdik." dedi.

Uros ayrıca, "Hem karşı takımın hem de bizim 2-3 tane net gol pozisyonu oldu. Maalesef yapmamız gereken tek şey karşı tarafı tebrik etmek. İlerdeki süreçte daha iyi bir Ankaragücü olabileceğine inanıyorum ve daha azimli çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.