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Spor

Emre Belözoğlu: Kendimizi affettirme maçı oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, maçın kendilerini affettirme maçı olduğunu söyledi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Kendimizi affettirme maçı oldu
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça iyi başladıklarını belirtti.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Milli aradan önce Antalya mağlubiyeti oyuncularımın üzerinde ve camianın üzerinde bir etkisi olmuştu. Bir nevi özür ve kendimizi affettirme maçı oldu. Her maça final gibi bakan bir ortam var. Bundan açıkçası çok mutlu değilim. Oyuncularım iyi niyetli ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bugün ne gösterdiysem ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Bugün karşımızdaki iyi savunma yapan bir takımdı. Bunu kırmak kolay değildi. Sumudica ilk defa iç sahada yenildi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Daha mutlu günler yaşatmak istiyoruz camiaya. Kazanan bir takım oluşturmak en büyük arzum."

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