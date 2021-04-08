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Spor

Emre Belözoğlu maç sonu patladı! ''Kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz''

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Son dakikada hakemin penaltıyı vermediğini belirten Belözoğlu sert tepki gösterdi.

08 Nisan 2021 Perşembe 21:56 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 22:01
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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MALATYA'YA 5 PUAN KAYBEDİLMEZ"

Karşılaşma sonrası konuşan Emre Belözoğlu "Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz. Yeni Malatyaspor'a saygım var ama Fenerbahçe sezonda 5 puan kaybetmez, üzgünüz." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DEVAM EDECEĞİZ"

Şampiyonlukla ilgili soruya yanıt veren Emre Belözoğlu "Hedefimizden sapmadık. Hala şansımız var. Ciddi bir avantajı kaybettik ama sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Emre Belözoğlu "Fenerbahçe, kendini bu şekilde sıkıntıya sokacak şekilde, Malatyaspor'a 5 puan kaybedemez. Oyunun memnun olduğum ve olmadığım tarafları var, topa sahip olmaya çalıştık. Daha sonra çok zorladık. Kendi boyumuzu kendimiz uzattık, zorlamak istedik, bunun artısı, eksisi var. Pozisyonlara giren, isteyen bir takım vardı bence. Girdiğinizde de değerlendirmeniz gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Onu becerme konusunda zafiyetlerimiz var. Sezonun geneline baktığımızda Fenerbahçe, Malatyaspor'a 5 puan kaybetmez. Ümitleri kaybetmeden devam edeceğiz ama gerçekleri de önümüze koyacağız. Şansa çok inanmıyorum, hayatta fırsatlar gelir ve değerlendirirsiniz. Çok pozisyona girmiş bir takım vardı bugün, isteyen bir takım vardı, değerlendirmemiz gerekiyordu." dedi.

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Emre Belözoğlu ayrıca "Son dakikada bir penaltımız verilmedi, o pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir durum. Benim açımdan üzücü, çok kazanacağımıza inanmıştım. Önemli olan sonuna kadar içinde kalmak, ben kalacağımıza da inanıyorum. Bugün isteyen, arzulayan bir takım vardı, üzgünüz, hazır olacağız." diye konuştu.

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