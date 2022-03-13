Emre Belözoğlu mu, İsmail Kartal mı? Çıkan sonuca inanamayacaksınız

Star Gazetesi 13 Mart 2022 Pazar 02:58 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 02:58

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilginç bir istatistikte karşı karşıya geldi. İki başarılı isim Süper Lig'de teknik direktör olarak çıktıkları ilk 30 maçta en fazla galibiyet alan üç yerli ismin arasına girdi.

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EMRE BELÖZOĞLU MU, İSMAİL KARTAL MI?

Süper Lig'de toplamda 29 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetlik istatistik yakalayan Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçını kazanması halinde ilk 30 maçında 20 galibiyete ulaşan üçüncü yerli teknik direktör olacaktı. Siyah beyazlılarla 2-2 berabere kalan Emre Belözoğlu'nun ekibi rekoru kıramadı.

Bu alanda 27 maçla Coşkun Özarı ve 30 mücadeleyle İsmail Kartal ilk iki sırada yer alıyor.