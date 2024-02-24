Emre Belözoğlu neye uğradığını şaşırdı! 90+3'te 3 puandan oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Mücadeleyi Kayserispor 3-2 kazandı. Emre Belözoğlu'nun takımı Ankaragücü, 45. dakikada Bassogog, 45+4. dakikada ise Efkan Bekiroğlu ile 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. ikinci yarıya Kayserispor hızlı başladı. Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 53. dakikada Duckens Nazon ve 62. dakikada Julian Jeanvier ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+3'te Mane ile bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Kayserispor maçı 3-2 kazandı.

BURAK YILMAZ YENİLMEDİ

Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 5 maçta da mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik 2 galibiyet aldı. Emre Belözoğlu'nun takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Kayserispor bu sonucun ardından puanını 33'e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Rizespor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında topu MKE Ankaragücü defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasında topu önünde bulan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin pası ile sağ kanattan ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Bassogog'un vuruşunda top ağlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. Daha sonra VAR'ın devreye girmesi ile pozisyonun ofsayt olmadığı belirtilerek gol verildi: 0-1.

45+4. dakikada Ankara ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in pasında, Efkan Bekiroğlu topu ağlara gönderdi: 0-2.

Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğü ile bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada topla buluşan Gökhan topla birlikte ilerleyerek ceza sahasına kadar girdi. Gökhan'ın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Nazon, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

62. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topu alan Hasan Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır'dan döndü. Kale önünde topu alan Julian Jeanvier'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

83. dakikada hızlı gelişen atakta Pedrinho'nun pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Tolga'nın yerden sert vuruşunda kaleci Bilal iki hamlede topu kontrol etti.

90+3. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Mane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif (Kolovetsios dk. 46), Carole (Hasan Ali dk. 46), Kartal, Boa Morte, Bourabia, Cardoso (Shukurov dk. 88), Ramazan (Mane dk. 46), Nazon (Bahoken dk. 81)

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mert, Mujakic (Kazımcan dk. 71), Tolga, Pedrinho, Bassogog (Morutan dk. 66), Efkan Bekiroğlu (Kaan dk. 71), Chatzigiovanis (Cephas dk. 66), Ali Sowe (Bajic dk. 87)

Goller: Nazon (dk. 53), Julian Jeanvier (dk. 62), Mane (dk. 90+3) (Kayserispor), Bassogog (dk. 45), Efkan Bekiroğlu (dk. 45+4) (Ankaragücü),

Sarı kartlar: Arif, Boa Morte, Ramazan (Kayserispor)i Ali Sowe, Atakan, Radakovic (Ankaragücü)