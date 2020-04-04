Emre Belözoğlu: ''Seneye ya teknik ya da idari kadro''

04 Nisan 2020 Cumartesi 18:31 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 18:33

Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Emre Belözoğlu, Azerbaycanda yayın yapan CBC Sport televizyonunda Türkiye'den Futbol programının konuğu oldu. Yıldız futbolcu 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020'ye gidemeyeceği için üzgün olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin kötü gidişinde hakemlerin de katkısının olduğunu dedi. Sezon sonunda futbolculuğu bırakacağını, Fenerbahçe'de teknik ve ya idari kadroda yer almak istediğini bildirdi.

Türkiyeden Futbol programı her haftanın cuma günleri CBC Sport ekranlarında yayımlanıyor.