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Spor

Emre Belözoğlu: Sorumluluk bende

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan Başakşehir'in deneyimli teknik direktörü Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Sorumluluk bende
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Belözoğlu "50 bin kişi önünde Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Biz bu kadar bekleyen takım değiliz. Merkez öndeki iki oyuncumuz çok rahat bıraktı. İlk 20 dakika oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Sonra pozisyonlar vermedik, pozisyonlar aradık. Avantajlı skoru bulabilirdik. Hamleler yaptık ama oyun geriye gitti. Her oyuncunun istemesi lazım, biz isteyeceğiz. Rakip Galatasaray bile olsa istediğimiz sonuçla ayrılamıyorsak, hepimizin payı var. Tabii ki sorumluluk bende. Savunma takımı değiliz, çocuklar elinden geleni yaptı. Ofansif olarak daha iyi olabilirdik. Yola devam edeceğiz." dedi.

Emre Belözoğlu ayrıca "İlk 4 için şansımız var. Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. 49. maçımızı oynuyoruz, Avrupa kupası oynayan takımlar zorlanıyor. Avrupa'da oynayıp bizden daha kötü durumda olanlar var." açıklamasını yaptı.

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