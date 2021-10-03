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  • Emre Belözoğlu televizyonda itiraf etti! ''O gün iki gün boyunca ağladık''
Spor

Emre Belözoğlu televizyonda itiraf etti! ''O gün iki gün boyunca ağladık''

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Emre Belözoğlu katıldığı televizyon programında 2010 yılında yaşanan talihsiz şampiyonluk anısı hakkında açıklamada bulundu. Anonsçunun kurbanı olduklarını belirten Emre Belözoğlu, 'O gün iki gün boyunca ağladık.' dedi.

3 Ekim 2021 Pazar 14:35 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 14:35
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Futbolu geçen sezon bırakan ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini de üstlenen Emre Belözoğlu, Çok Güzel Hareketler programına konuk olarak katıldı.

Sunucu Eser Yenenler Emre Belözoğlu'ndan ilginç bir hikayesini anlatmasını istedi.

Emre Belözoğlu, Bursaspor'a kaybedilen şampiyonluk gecesiyle ilgili dikkat çeken bir anı anlattı.

Belözoğlu şunları söyledi:

"O gün iki gün boyunca ağladık. 2010 şampiyonluğunda anonsçunun kurbanı olduk. Maçın 2-2 bittiği anons edildi. Taraftar sahaya indi. Kalabalığa gelemedim ve bayıldım. Ayıldım, şampiyon Bursa. Bayıldığımda şampiyonduk, etrafıma bakıyorum bir sessizlik var. Başkan Aziz Yıldırım şampiyon Bursa dedi. Dedim bu bir rüya."

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