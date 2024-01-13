MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri maçta değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 9 Mehmetçik vatan uğruna canlarını verdi, şehit oldu. Yakınlarına sabır diliyorum. Memleketimiz çok güçlü. Vatan sağ olsun ama körpecik genç kardeşlerimizin böyle can vermeleri bizi çok üzüyor. Maça gelecek olursak, önemli bir maçtı. Antalyaspor maçından sonra yaptığımız analizler, skor olarak karşılık vermese de oyun anlamında her maçı kazandık. 5 beraberlik, 1 mağlubiyet gelince maç kazanamama baskısı oluştu. Antalya maçından sonraki süreç, oyuncuların reaksiyonu bir teknik adam ve ağabeyleri olarak beni mutlu ediyor. Bu maçı kazanmak bizim için çok değerliydi."

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA!

Transfer yasağının kalkacağını vurgulayan ve yönetimin de camiaya söz verdiğini hatırlatan Belözoğlu, transfer sorularına şu cevabı verdi:

"Emre Mor ve Miha Zajc gündemimizde yok. Ancak Fenerbahçe'den bazı oyuncularla ilgili beklentimiz var. Onların yaptığı transferlere göre süreç ilerleyebilir. Niteliği yüksek transferler yapacağız. Fenerbahçe'nin içinden kafamızda bazı isimler var. Çok geniş kadroları var. Yeni transferlerle İsmail hocanın ve yönetimin düşünmeyeceği isimler vardır. Eğer bir profil belirlersek ikili ilişkilerimi kullanırım. Başakşehir'deki Deniz Türüç de listemizde yok."

Transferlerin kendi bilgisi dahilinde yapılacağını aktaran Belözoğlu, "Transfer yapmak için yapmayacağız. Ankaragücü'nün en yeni sevdalısı biri olarak, bu camiayı çok sevdim. Ben burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Beklentilerin de karşılığını vermek istiyorum. Hep beraber Ankaragücü camiasını beklediği yere getirmek istiyoruz." dedi.