Emre Belözoğlu transfer istediği bölgeyi açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı 24Erzincanspor'u 5-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan açıklamalarda bulundu.

Kupayı önemsediklerini belirten Emre Belözoğlu, "Karşımızda hem 1'inci Lig hem de bir Süper Lig takımını elemiş, değerli ve önemli bir takım var. Organizasyon olarak onları da tebrik ediyorum. Onlar da buraya gelerek bence büyük bir başarı elde ettiler. Geldiğimiz günden bugüne 22 resmi maçımızda 9 galibiyet 9 beraberlik 4 tane de mağlubiyet aldık. Arkadaşların iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Kupada hedefimiz net bir şekilde finale kadar gidebilmek. Bunu yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Transfer sürecini değerlendiren Belözoğlu, "Devre arası transferleri kolay olmuyor. Biraz riskli. Biraz da kaliteyi yükseltecek oyuncular istiyorum. Sol bekle ilgili bir çalışmamız var. Bir tane de ön bölgeye yapabilirsek bir transfer çalışmamız var. Son güne kadar her şeyi zorlayıp, iki tane daha oyuncuyu transfer etmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan Emre Belözoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

BÜLENT AKAN: GÜÇ DENGELERİ EŞİT DEĞİL

24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan ise MKE Ankaragücü'nün çıkardığı kadroyla maçı ciddiye aldığını belirterek, "Güç dengeleri eşit değil. Biz oyunu çirkinleştirmeden, ligde oynadığımız oyuna yakın bir oyun oynadık. MKE Ankaragücü tecrübeli bir takım. Maçı kazanarak tur atladılar. MKE Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" değerlendirmesini yaptı.