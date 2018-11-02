Emre Belözoğlu ve Adebayor Beşiktaş maçına hazır
Haftarladır takımdan uzak olan Emre Belözoğlu Beşiktaş maçı öncesi iyileşti, idmana çıktı ancak Başakşehir gelişmeleri saklıyor. Turuncu-Lacivertliler, kaptanı en azından ikinci yarıya hazırlıyor.
Süper Lig’de tüm gözler bugünkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olacak ancak lideri belli edecek maç, Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Başakşehir, kendi evinde güçlü rakibini devirip zirvdeki yerini sağlama almayı hedefliyor. Turuncu- Lacivertliler, yarınki kritik 90 dakika öncesi de gizliden gizliye bir operasyon yürütüyor! Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta Emre Belözoğlu’nu en azından ikinci yarıda sürmeye hazırlanıyor. Normal şartlarda bu karşılaşmaya da yetişmesi beklenmeyen Emre’nin aslında iyileştiği ve 2 gündür idmanlara çıktığı öğrenildi. Ancak Başakşehir kulübü, bu gelişmeleri duyurmadı.
Adebayor da dönüyor
Tedavisi olumlu şekilde ilerleyen ve ağrılarını büyük ölçüde atlatan kaptan, Beşiktaş maçında kadrodaki yerini alabilir. Başakşehir’in oyun planında çok önemli bir yeri olan Emre Belözoğlu’nun kritik 90 dakikada oynaması halinde, Abdullah Avcı’nın eli güçlenecek. Küçük bir hatırlatma; Adebayor’un da sakatlığı geçti ve o da bu maçla dönüyor.
(Fanatik)
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