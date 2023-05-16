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Spor

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! ''Kalbim hala Inter'de''

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Inter yarı final maçını izlemek için gittiği İtalya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, İtalyan basınına verdiği ropörtajda, 'Kalbim hala Inter'de' diye konuştu.

16 Mayıs 2023 Salı 10:52 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! ''Kalbim hala Inter'de''
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Inter ile Milan arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını İtalya'da Giuseppe Meazza Stadı'nda izledi. Inter'in unutulmaz futbolcularından olan Belözoğlu, maç için gittiği Milano'da İtalyan basınına da bir röportaj verirken bu akşam oynanacak ikinci maç öncesi çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Inter'in Milan'ı 2-0 yendiği maçın bu akşam oynanacak rövanşı öncesi La Gazetta dello Sport'a konuşan Inter'in unutulmaz futbolcusu Emre Belözoğlu çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun İtalyanlar'a verdiği röportaj;

Emre Belözoğlu, Milan-Inter arasında 10 Mayıs'ta oynanan maç sırasında stadyumdaydı. Doğduğu şehirden 1900 kilometre uzakta olmasına rağmen uçağa bindi ve Giuseppe Meazza tribünlerinde yerini aldı. Maça yalnız gitmeyen Belözoğlu, yanında oğlunu da götürdü: 'Kalbim hala Inter'de! Tribünde eski bir futbolcu olan ben ve yeni bir taraftar, yani oğlum olacak.'

İNTİKAM ZAMANI

Emre Belözoğlu, 2003 yılındaki Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının her saniyesinde ter dökmüş, hem ilk maçta hem de ikinci maçta yedek kulübesinde Héctor Cuper varken ilk dakikadan son dakikaya kadar sahada kalmıştı. O zamanki büyük hayal kırıklığı sonrası şimdi ufukta Inter için soğuk bir intikam şansı doğdu.

EMRE BELÖZOĞLU, YİRMİ YIL ÖNCESİNDEN HANGİ ANIYI HATIRLIYOR?

"22 yaşındaydım, çocuktum ve kaybettiğimde hep ağlardım. Elendikten sonraki sahneyi çok iyi hatırlıyorum: soyunma odasında doktorla birlikte oturmuş, en az 15 dakika boyunca gözyaşları içinde ağlamıştım.'

'BAZEN ŞANSA İHTİYACINIZ OLUYOR

'Birkaç şans yakalamıştık ama sonra ikili averaj ve deplasman golü kuralı... Bu yüzden kaybettik: dönüşte çok iyi oynadık ama bazen biraz şansa ihtiyacınız oluyor. Milan güçlüydü ama biz de dönüşte iyi oynadık.'

"Cuper ve o takımla kesinlikle kazanırdık. O yıllarda Serie A, NBA gibiydi, herkes İtalya'ya gelmek istiyordu. Şimdi durum böyle değil ama hala çok güçlü oyuncular var."

MAÇ ÖNCESİNDEKİ HAZIRLIK SÜRECİ NASILDI?

"Hiç kolay değildi, gerekli konsantrasyonu bulmak çok önemliydi. Milano'daki insanlar futbol için çıldırıyor, takımları için yaşıyorlar ama bu durumda oyuncular sadece futbolu düşünmeli ve hayatlarının merkezine koymalı."

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